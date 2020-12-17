Суд обязал "Усольехимпром" возместить вред почвам на более чем 1,3 млрд рублей

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск Росприроднадзора к комбинату-банкроту "Усольехимпром", после закрытия которого остался крупный очаг химического загрязнения, о взыскании более 1,3 млрд рублей за причинение вреда почвам.

В октябре 2020 года межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории обратилось в арбитраж с иском к "Усольехимпрому", в котором потребовало возместить вред, причиненный почвам, на сумму более 1,3 млрд рублей.

Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. После закрытия комбината в городе Усолье-Сибирское Иркутской области остался очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы будут перерабатывать на месте, для этого построят экотехнопарк.