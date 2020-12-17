Путин: Россия к 2025 году газифицирует 90% населенных пунктов, где возможно подключение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уровень газификации регионов РФ к 2025 году может достичь порядка 90% от общего количества всех населенных пунктов России, которые имеют техническую возможность для подключения газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Очень надеемся, что к 2025 году уровень газификации достигнет порядка 90%, конечно, по техническим возможностям. Что это значит. Имеется в виду, что есть такие территории, где газификация в целом почти невозможна, там либо газа нет, инфраструктуры никакой нет, но в целом для территории Российской Федерации это будет 90% к 2025 году", - сказал глава государства.

Он отметил, что в целом уровень газификации населенных пунктов России сейчас составляет 71%. В этом году на подключение регионов к газу дополнительно было выделено 22 млрд рублей, общий объем инвестиций составил 56 млрд рублей, указал Путин.

Он добавил, что особое внимание будет уделено газификации сельской местности.

О газификации

"Газпром" подписал программы газификации на новый пятилетний период - 2021-2025 годы - с 67 регионами РФ. В частности, в зоне ответственности "Газпрома" - сооружение 24,4 тыс. км газопроводов и создание условий для газификации 3 632 населенных пунктов. Ранее холдинг сообщал, что "Газпром" в ближайшие пять лет планирует усилить работу по газификации сельских территорий и газифицировать к 2026 году около 3,5 тыс. сельских населенных пунктов. В результате реализации программ газификации к 2026 году в 35 регионах будет завершена 100% технически возможная сетевая газификация.

Как сообщил на этой неделе генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов, технически возможная газификация страны к 2030 году благодаря реализации программы газификации может быть доведена до 100%.

В начале июня Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году. Согласно поручениям, необходимо довести показатель газификации до 83%. Предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.