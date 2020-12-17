ОПЕК поддерживает рост эффективности в добыче и потреблении нефти

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ОПЕК подчеркивает важность повышения энергоэффективности в секторе нефтедобычи и отмечает необходимость роста этого показателя и среди потребителей энергоресурса. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в рамках конференции по энергетической хартии, прошедшей в онлайн-формате.

"В ОПЕК мы признаем важность энергоэффективности как средства сокращения выбросов парниковых газов при одновременном обеспечении устойчивого развития", - сказал он. Текст речи Баркиндо опубликован на официальном сайте секретариата.

Говоря о решении вопроса повышения эффективности нефтедобычи Баркиндо привел в пример внедрение цифровых технологий. "Часто говорят, что цифровизация - одно из самых эффективных средств повышения энергоэффективности. ОПЕК поддерживает меры по повышению прозрачности данных, - сказал он. - Наша цель - постоянно повышать точность и своевременность данных".

В части решения вопроса повышения эффективности потребления энергоресурсов генеральный секретарь ОПЕК привел в пример развитие электротранспорта. По его данным, активное внедрение транспортных средств на альтернативном топливе приведет к снижению потребления нефти в транспортной сфере к 2045 году на 8,6 млн б/с в сравнении с 2019 года. В странах ОЭСР этот показатель составит 4,4 млн б/с.

"Мы также считаем, что диалог между потребителями и производителями имеет решающее значение для повышения эффективности. По этой причине у нас есть широкий спектр формализованных международных диалогов с широким кругом партнеров. Они предлагают незаменимые платформы для обмена мнениями, обеспечения ясности и поиска взаимовыгодных решений", - резюмировал Баркиндо.