ФАС может подать кассационную жалобу по делу о закупке "Газпромом" труб на 100 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после отклонения апелляции регулятора на решение арбитражного суда Москвы, принявшего сторону "Газпрома" и "Газпром инвеста" в споре по предписаниям ФАС относительно проведенной закупки труб на сумму почти 100 млрд рублей, теперь намерена обратиться в кассационную инстанцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС России.

"Ведомство намерено обратиться в кассационною инстанцию", - сказали в антимонопольной службе.

Как сообщалось ранее, Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании 14 декабря отклонил жалобу ФАС на решение арбитражного суда Москвы по спору с "Газпромом" и "Газпром инвестом" по предписаниям регулятора относительно проведенной закупки труб на сумму почти 100 млрд рублей.

В начале июня "Газпром инвест" объявил тендер на закупку 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная начальная цена закупки составляла 98 млрд рублей. Издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что поставка была разделена между пятью компаниями. В середине июня в ФАС заявили о поступивших жалобах на закупку "Газпрома": одна жалоба подана компанией "Просперити", вторая поступила от физического лица. "Газпром" назвал эти жалобы необоснованными.

15 июля "Газпром" обжаловал в Арбитражном суде города Москвы предписание антимонопольной службы по жалобе физического лица.