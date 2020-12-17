Объем сделок с земельными участками в Санье на Хайнане за год вырос на 10%

ХАЙКОУ, 17 декабря. /ТАСС/. Объем коммерческих сделок с земельными участками под деловые проекты в курортном городе Санья на Хайнане с начала текущего года вырос примерно на 10%, до 13,7 млрд юаней (около $2 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило городское управление природных ресурсов и планирования.

По данным ведомства, только за ноябрь власти Санья организовали продажу земли площадью 217,1 тыс. кв. м. Эту территорию заняли стратегически важные компании, благодаря которым, согласно официальному плану, город резко укрепит свои позиции как один из ключевых центров развития Хайнаньского порта свободной торговли.

Инвесторы проявляют все больший интерес к центральному деловому району Санья. Так, только за минувший месяц пять расположенных там участков общей площадью 73,9 тыс. кв. м, предназначенных для продажи, были выставлены на аукцион с последующей регистрацией коммерческих проектов. Покупатели оценили их стоимость более чем в 2,16 млрд юаней ($330 млн). На этой территории появятся коммерческие здания, в которых будут оборудованы престижные апартаменты и офисы крупных компаний.

Одна из главных задач - превратить эту часть Хайнаня в развитый финансово-экономический кластер, где будут предоставляться современные коммерческие услуги, востребованные как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, так и во всем мире. Местные эксперты отмечают заметный рост интереса иностранного бизнеса к Санья, который постепенно играет все более важную роль в развитии Юго-Восточной Азии.

"Хайнаньский порт свободной торговли привлекает все больше зарубежных инвесторов, многие из них открывают офисы в центральном деловом районе Санья", - рассказал представитель муниципального управления природных ресурсов. По его словам, в текущем году возник настоящий "инвестиционный ажиотаж", который, как ожидают власти, вскоре приведет к экономическому буму за счет развития нескольких приоритетных отраслей.