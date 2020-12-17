Путин заявил, что ФНБ остается "подушкой безопасности"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Увеличение объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) не значит, что Россия готовится к потрясениям, но эта "подушка безопасности" должна быть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Да, он [ФНБ] у нас вырос, и в рублевой части значительно - на 70%, по-моему. Ну это связано еще и с курсовой разницей. Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть", - сказал глава государства.

Из ФНБ в 2020 году 350 млрд рублей направляются на социальные выплаты и поддержку пострадавших отраслей, отметил Путин. "Часть средств из ФНБ в этом году мы направляем также на текущие расходы бюджета, прежде всего на социальные. Это выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам, выплаты студентам медицинских ВУЗов и колледжей, это поддержка пострадавших секторов экономики, поддержка крупных предприятий. В значительной степени общий объем средств, которые мы из ФНБ в этом году должны направить, составит 350 млрд рублей. 250 млрд [рублей из них уже] освоено", - сказал президент РФ, говоря об объеме средств ФНБ, направляемых на поддержку российской экономики.