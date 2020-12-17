Международные резервы России за неделю уменьшились на $0,6 млрд

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 11 декабря 2020 года уменьшились на 0,1% (или на $0,6 млрд) по сравнению с показателем на 4 декабря и составили $587,1 млрд, говорится в материалах ЦБ.

В регуляторе отметили, что сокращение произошло "преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.