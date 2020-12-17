Ростовские депутаты просят главу "Аэрофлота" снизить цену на авиабилеты в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря./ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ростовской области подготовили обращение к гендиректору ПАО "Аэрофлот" с просьбой о присвоении аэропорту Платов статуса базового аэропорта компании, а также о регулировании "слишком высоких" цен на авиабилеты в Ростов-на-Дону, сообщил исполняющий обязанности председателя регионального парламента Андрей Харченко.

"Рассматриваем проект обращения Законодательного собрания Ростовской области об обращении к генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Михаилу Полубояринову по вопросу совершенствования тарифной и маршрутной политики авиакомпании в целях повышения инвестиционной, туристической привлекательности Ростовской области. Постановление принято", - сказал Харченко.

В пресс-службе законодательного органа области уточнили, что, по сведениям депутатов, цена авиаперелета по маршруту Ростов-на-Дону - Москва завышена. "Например, долететь "Аэрофлотом" из Москвы в Краснодар стоит дешевле, чем из Ростова-на-Дону в Москву, хотя расстояние от Ростова до столицы России меньше. А из-за так называемого динамического ценообразования цена на один и тот же билет может отличаться в два или даже в шесть раз в зависимости от даты покупки. Депутаты просят авиакомпанию обратить на это внимание и привести цены в соответствие с рынком", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по мнению парламентариев, статус базового аэропорта "Аэрофлота" повысит значимость Платова на юге России. Также депутаты обратятся к авиаперевозчику с просьбой увеличить количество рейсов в Ростов-на-Дону.

В ноябре стало известно, что группа "Аэрофлот" за январь - октябрь 2020 года сократила перевозки на 50,3%, до 25,8 млн пассажиров, авиакомпания "Аэрофлот" - почти на 60%, до 12,7 млн пассажиров. Также Росавиация сообщила, что авиакомпании РФ в октябре 2020 года сократили перевозки пассажиров на 39%, до 6,79 млн.