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Moody's дало прогноз роста ВВП России в 2021 году

По оценкам экспертов агентства, он составит 2,3%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост реального ВВП России в 2021 году на 2,3%, говорится в сообщении агентства.

"После резкого спада в 2020 году мы прогнозируем незначительный рост реального ВВП России на 2,3% в 2021 году, так как цены на нефть останутся низкими", - отмечают аналитики.

По их оценкам, экономические последствия пандемии и принятые меры господдержки приведут к значительному дефициту бюджета. В результате государственный долг вырастет и составит более 20% ВВП к концу 2021 года по сравнению с 13,9% в 2019 году. Данный рост госдолга является умеренным в сравнении с другими странами, подчеркивают в Moody's.

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