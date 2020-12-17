Бюджет Нижегородской области на 2021 год приняли во втором чтении с дефицитом в 7,4%

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли в четверг бюджет региона на 2021 год в окончательном чтении, говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента. Дефицит бюджета составляет 15 млрд рублей, или 7,4% от доходной части.

"Доходы областного бюджета на 2021 год сформированы в объеме 202 млрд рублей. Расходы на 2021 год спрогнозированы в объеме 217 млрд рублей. Областной бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в объеме 15 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ко второму чтению доходы и расходы бюджета были увеличены почти на 18 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. По сравнению с 2020 годом они выросли на 17,2%, до 49,7 млрд рублей. Более половины из них - это ассигнования на нацпроекты.

Нижегородская область в 2021 году направит около 140 млрд рублей на финансирование социальной сферы. На развитие образования выделено 49,4 млрд рублей, на соцподдержку граждан - 39 млрд рублей, на здравоохранение - 31,9 млрд рублей. При этом по целому ряду госпрограмм финансирование увеличено по сравнению с 2020 годом.

"На госпрограмму развития образования мы выделяем на 15% средств больше, чем в прошлом году, на здравоохранение - на 9,8%, на соцподдержку граждан - на 12,5%, на развитие транспортной системы - на 14,4%", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Доходы бюджета Нижегородской области в 2020 году после внесенных корректировок составляют более 208,8 млрд рублей, расходы - почти 232,4 млрд рублей, дефицит - 23,5 млрд рублей.