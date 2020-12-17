Более 100 тыс. заявок на "новогоднюю" выплату для детей подали на портале госуслуг

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. заявлений на "новогоднюю" выплату для детей до восьми лет подано на портале госуслуг за первые два часа, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет.

Выплата будет начислена автоматически - по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет, говорится на сайте госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд рублей из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.