"Газпром" обсудил с Арменией условия поставок газа в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили условия поставок газа в 2021 году, говорится в сообщении газового холдинга.

"Стороны обсудили итоги работы по поставкам газа в Армению в 2020 году и условия поставок в 2021 году", - отмечается в сообщении.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. кубометров.

Министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян говорил ранее, что вопрос снижения цены на российский газ имеет важное значение для Армении, переговоры с Москвой в этом направлении продолжаются.

В конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе "Газпрома" с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.