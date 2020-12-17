"Газпром" сообщил, что проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 70,5%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в настоящий момент завершен на 70,5%. Об этом сообщает "Газпром" по итогам заседания правления.

"Отмечено, что на площадке будущего предприятия продолжается активная фаза строительно-монтажных работ, задействовано более 30 тыс. рабочих и инженеров. На сегодняшний день статус реализации проекта - 70,5%. Активно ведется набор персонала для предстоящей эксплуатации завода", - говорится в сообщении.

На первой и второй технологических линиях продолжаются пусконаладочные работы, монтируется внешняя теплоизоляция основного оборудования - финальная стадия подготовки к испытаниям под нагрузкой. Обе линии будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

На третьей и четвертой линиях закончен монтаж основного технологического оборудования. На пятой и шестой линиях установлено первое крупнотоннажное оборудование. Идет сварка металлоконструкций, укладка трубопроводов и кабельных линий, отмечает холдинг.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.