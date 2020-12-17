Чубайс считает, что занижение целевых показателей климатической политики будет ошибкой

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия сейчас формирует свою климатическую политику на десятилетия вперед, и занижение ее целевых показателей будет стратегической ошибкой. Такое мнение высказал в четверг специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на пресс-конференции по итогам Международного форума "Сто лет электричества".

"Стратегический риск <…> состоит вот в чем. Страна начала формировать свою климатическую политику. В 2016 году Россия подписала Парижское соглашение, ратифицировала его, это очень важно. Сейчас мы вступили в стадию, когда начали формироваться фундаментальные целевые параметры - чего мы хотим добиться. <…> Мы находимся в моменте, когда мы сами определим, что мы сами хотим достичь в следующие 10 лет и в следующие 30 лет. Здесь, мне кажется, очень большой стратегический риск. Риск того, что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется "героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение". Это большой соблазн, который пока преодолеть не удалось. Но, возможно, что его все-таки удастся преодолеть", - сказал Чубайс.

Помимо стратегического риска в сфере климатической политики у России, по словам Чубайса, есть один стратегический успех и один стратегический провал. Стратегический успех - это тот факт, что Россия за последние четыре года реально создала технологический кластер возобновляемой энергетики - солнечную и ветрогенерацию, промышленность по производству соответствующего оборудования. Есть наука, обновляющая эту отрасль и система подготовки кадров.

"Стратегический провал страны - энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере - сорваны. Базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят просто ужасно. И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации", - сказал Чубайс.

Развитие энергетики

Касаясь достижений России в сфере противодействия климатическим изменениям, он отметил поддержку зеленой энергетики со стороны правительства.

"Для меня зеленая энергетика - это пример того, как в течение многих лет шло глубокое, иногда драматическое взаимодействие правительства и бизнеса. Уникальность примера состоит в том, что все получилось. Правительство услышало бизнес, бизнес услышал правительство <…> в стране появился один из самых эффективных в мире механизмов государственной поддержки возобновляемой энергетики. Собственно, появилась сама возобновляемая энергетика, причем это произошло в виде высококонкурентного рынка", - сказал Чубайс.

По его словам, в электроэнергетике в целом сейчас нет необходимости реформ, но есть необходимость существенных технологических обновлений в соответствии с крупными технологическими трендами, которые разворачиваются в электроэнергетике мира. В частности, речь идет о промышленном хранении энергии, возобновляемой энергетике, цифровизации и о других технологических революциях. В противном случае можно "отстать навсегда", считает Чубайс.

"Российская энергетика 100-120 лет назад была передовой. Она должна снова стать одной из передовых электроэнергетик в мире. Тем более, что для нашей страны электроэнергетика это не только важнейшая технологическая, но и важнейшая экономическая, социальная, да и политическая часть инфраструктуры, обеспечивающая стабильность в стране", - заключил спецпредставитель главы государства.