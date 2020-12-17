Российский рынок акций завершил торги ростом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг завершил торги ростом на фоне позитивных внешних сигналов и новостей с ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,39% - до 3282,67 пункта, индекс РТС - на 1,37%, до 1419,22 пункта.

Курс доллара на 19:30 мск снижался на 0,52% - до 72,82 руб., евро - на 0,21%, до 89,17 руб.

Покупкам отечественных бумаг способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,7%, закрепившись выше $51 за баррель. Также поддержку нашему рынку оказала динамика западных фондовых площадок, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Позитив на рынок принесли итоги заседания ФРС США - регулятор подтвердил намерение задействовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики, поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Федрезерв продолжит программу выкупа долговых активов в сумме не менее $120 млрд в месяц. При этом риски Brexit без сделки несколько снижаются", - добавляет эксперт.

Также инвесторы продолжают ждать скорого принятия пакета антикризисных мер в США. "Поводом для рыночного роста служит информация о продолжении дискуссии американских конгрессменов по вопросу второго пакета антикризисных мер. Ранее лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл заявил о том, что законодатели не покинут Вашингтон на рождественские каникулы, пока бюджетный пакет поддержки экономике не будет одобрен", - указывает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

В лидерах рынка находились акции "Полюс золота" (+3,51%) и "Полиметалла" (+3,8%). Хуже рынка торговались Русал (-4,76%) и En+ (-3,69%) на росте рисков введения санкций со стороны США, отмечает Зварич.

Рынок завтра

В условиях активного роста числа заболевших COVID-19 часть инвесторов может зафиксировать прибыль перед выходными, считает Бахтин.

В пятницу инвесторы обратят внимание на индекс делового климата IFO Германии за декабрь. Росстат сообщит об уровне безработице и розничных продажах в ноябре, также в этот день Банк России проведет заседание по ключевой ставке.

По оценкам "БКС Мир Инвестиций", индекс Мосбиржи в конце недели сформируется в диапазоне 3225-3325 пунктов, курс доллара - в пределах 72,5-73,7 руб.

По оценкам Осина, рынок останется в растущем дневном и недельном тренде и шансы итогового роста цен акций в пятницу преобладают. Целевые уровни закрытия торгов "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3220-3300 пунктов, 72,6-73,8 руб. и 89-90,3 руб. соответственно.