Ставку налога на имущество для нижегородских гостиниц снизили на два года до 1%

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли закон, который снижает ставку налога на имущество для гостиниц, прошедших классификацию, с 2,2 до 1% в 2020-2021 годах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте регионального парламента.

"На 2020 и 2021 год установлена льгота по налогу на имущество организаций в виде пониженной ставки в размере 1% в отношении классифицированных гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях", - отмечается в сообщении.

По словам председателя комитета заксобрания по налогам и сборам Александра Шаронова, первоначально рассматривался вариант снижения ставки только на 2021 год, но после обсуждений было принято решение предоставить льготу на два года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что снижение ставки с 2,2 до 1% поможет поддержать отрасль, которая является одной из наиболее пострадавших из-за пандемии. В регионе работают более 500 гостиниц и отелей.

"Льгота распространится на 2020 и 2021 годы, что поможет как можно быстрее преодолеть экономические последствия пандемии и поспособствует восстановлению гостиничного бизнеса. Отельеры должны быть в полной мере готовы к существенному притоку туристов в год 800-летия Нижнего Новгорода [в 2021 году]", - приводятся в сообщении слова Никитина.