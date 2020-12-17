Около 73% субъектов МСП Кабардино-Балкарии получили господдержку во время пандемии

НАЛЬЧИК, 17 декабря. /ТАСС/. Около 13 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), что составляет почти 73% от их общей численности, воспользовались помощью государства в Кабардино-Балкарии (КБР) во время пандемии. На их поддержку направлено 250 млн рублей из бюджета, сообщил глава региона Казбек Коков по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина.

"В целях оказания поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции порядка 13 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства республики получили различные виды финансовой помощи, налоговые преференции, отсрочки по арендным платежам. На оказание прямой финансовой поддержки в виде предоставления субсидий МСП было направлено (из бюджета) более 250 млн рублей", - сказал Коков.

В Минэкономразвитии региона пояснили ТАСС, что различными видами помощи воспользовались 72,8% от общего числа субъектов МСП, общий объем поддержки предпринимателей оценивается в размере более 1 млрд рублей. В том числе это: прямая финансовая поддержка, перенесенные на будущее налоги и платежи (отсрочки, рассрочки), средства оставшиеся в распоряжении предпринимателей в результате снижения ставок налогообложения по спецрежимам налогообложения и освобождения от уплаты налога на имущество организаций для субъектов МСП в наиболее пострадавших (нуждающихся в поддержке) видах экономической деятельности, снижение ставок по льготным кредитам; снижение ставок вознаграждения при получении поручительства в гарантийном фонде.

Коков подчеркнул, что Кабардино-Балкария, является одним из немногих субъектов РФ который, несмотря на кризис, сохранил рост экономики в различных областях. "С самого начала мы по возможности вводили умеренные ограничительные меры, в том числе в сфере внутреннего туризма, что позволило не парализовать работу малого и среднего бизнеса, где трудится немалое количество народа. Как только это стало возможно, в июле мы открыли наши курорты для отдыхающих", - добавил он.

Кроме того, на социальную поддержку семей в Кабардино-Балкарии было направлено более 6,5 мрд рублей, на поддержку людей пенсионного возраста и безработных - более 4 млрд - все это средства, выделенные республике из федерального бюджета.

О медицинской помощи

Руководитель региона уточнил, что Кабардино-Балкария, получила средства для достаточного оснащения госпиталей, лекарственного обеспечения амбулаторных больных, выплат медикам, "решается вопрос с дефицитом лекарств в аптеках, который образовался в силу резко возросшей потребности", удалось создать резерв коек в больницах. "Выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией, осуществлялись с первых месяцев как за счет федерального, так и регионального бюджетов, общая сумма составила порядка 2 млрд рублей",- уточнил он.

По его словам Кабардино-Балкария еще в первую волну пандемии стала одним из немногих регионов, которые смогли за счет региональных средств поддержать амбулаторных больных. Задействовали 8 КТ-аппаратов в медорганизациях, за все время проведено более 60 тыс. бесплатных КТ-исследований, что позволило своевременно выявлять вирусную пневмонию. "Сегодня, благодаря продуманным и взвешенным решениям руководства страны, несмотря ни на что, эпидситуация под контролем, мы прогнозируем ее развитие и готовимся к возникающим рискам", - отметил Коков.