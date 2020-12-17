В Петербурге представили электромобиль, созданный с применением цифровых двойников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Первый в России предсерийный электромобиль "Кама-1", созданный с использованием технологии цифровых двойников, которая позволила значительно сократить сроки и затраты ресурсов на разработку, презентовали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), где автомобиль был разработан. Об этом передает корреспондент ТАСС с презентации в четверг.

Первая презентация "Кама-1" состоялась 10 декабря в Москве в ходе VII ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо".

"Мы называем его первым российским электромобилем. Почему первым? Да, нам говорят, что у Lada уже был свой электромобиль. Однако в отличие от него, у нашего образца нет предшественника с двигателем внутреннего сгорания, это электрокар собранный с нуля. Кроме того, это первый в РФ электромобиль, который разработан с применением самой современной технологии цифровых двойников. В данном случае, Политехнический университет является первопроходцем в этой разработке", - сказал ТАСС на презентации руководитель центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.

Он пояснил, что проект был реализован при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по Федеральной целевой программе исследований, по которой было выделено около 150 млн рублей. Индустриальным партнером выступила компания "Камаз", софинансирование которой составило еще 167 млн рублей.

"Уже после первой презентации в Москве мы получили отклик различных компаний реализовать наш проект - от Малайзии до Латинской Америки. А наши китайские партнеры просто сказали - если вы нам этот проект отдаете, то через полгода производство будет налажено", - отметил Боровков.

По его словам, стоимость автомобиля в стандартной комплектации будет составлять около 1 млн рублей. При этом возможность применения цифровых двойников позволит проекту достаточно быстро провести модернизацию уже имеющихся моделей под конкретный сегмент рынка или экономических возможностей любой страны.

Цифровые двойники

По словам Алексея Боровкова, цифровые двойники позволили значительно, почти в два раза, сократить разработки опытного образца. Они велись около двух лет (с 2018 по 2020 год), обычно на такие работы уходит около пяти лет.

"Цифровые двойники - это набор цифровых моделей, который позволяет получить так называемую сбалансированную массу требований и целевых показателей, различных ограничений, а их могут быть тысячи. Собственно это характеристики времени, денег, производственных процессов, экологии, технологии. В голове человека это не поместится, а искусственному интеллекту отдать работу полностью тоже нельзя. С помощью двойников в день наши эксперты делают порядка 200 виртуальных испытаний, в том числе краш-тесты. Зато потом образец с заложенными параметрами должен получиться с первого раза. А не так, что вы сделали его, не получилось и все делать снова. Это ведь новые траты времени и ресурсов", - пояснил Боровков.

Он добавил, что технология цифровых двойников позволила не только быстро сформулировать основные параметры автомобиля, но также была разработана компьютерная платформа, которую можно быстро адаптировать под целую линейку электромобилей. Всего по проекту было разработано три различные платформы.

"Благодаря технологии цифровых двойников можно сделать линейку автомобилей, есть планы по разработке следующих унифицированных вариантов: седан, кроссовер и другие вплоть до 18-метровых электробусов. Это все планируется в обозримом ближайшем будущем", - отметил Боровков.

Возможности электромобиля

"Кама-1" адаптирован к использованию в городском каршеринге. Предельная скорость - до 150 км/ч, на испытаниях он разгонялся до 130 км/ч. Скорость до 100 км/ч он набирает за 6,7 секунды", - рассказал Алексей Боровков.

Он пояснил, что автомобиль комплектуется литий-ионной батареей на 33 кВтч, которая обеспечивает пробег по городу в 250 км, а на скоростных автодорогах до 300-310 км. Для аккумулятора предусмотрены два вида зарядки: на специальных станциях, либо от обычной розетки. Существуют два режима зарядки: обычная, при которой батарея заряжается полностью в течение пяти часов, и быстрая - автомобиль заряжается до 80% за 18 минут.

"Рекомендуемая температура запуска машины - до минус 15 градусов. При этом сам автомобиль может эксплуатироваться до минус 50 градусов. В условиях низких температур мы предусмотрели механизм, когда батарея начинает сама себя подогревать. Это самые новые решения, которые можно увидеть у мировых лидеров вроде "Теслы", - сказал Боровков.

В беседе с ТАСС он также рассказал, что сам по себе электромобиль "Кама-1" является экологически чистым транспортным средством. Литий-ионная батарея имеет срок эксплуатации 1-3 года и по экономичности является более эффективной, чем использование двигателя внутреннего сгорания. Срок эксплуатации батареи при бережном использовании может быть продлен в несколько раз до ее утилизации. Однако в России пока не существует системы переработки таких аккумуляторов.

"Если мы смотрим мировой опыт, то такие накопители уже применяются, далее идут первые заводы по их переработке и литий возвращается практически полностью во вторичное производство. И наш автомобиль полностью отвечает этим стандартам. Другое дело готова ли страна. В России таких перерабатывающих фабрик нет. Мы готовы все это разработать, если нам поступит соответствующий поступит запрос", - отметил Боровков.

Эксплуатация электромобилей в России

Ранее ТАСС, со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат", сообщал, что по итогам 2020 года рост продажи новых электромобилей в РФ ожидается на уровне примерно на 10-15%, до 380-420 штук. Аналогичная динамика ожидается и в 2021 году. Всего в России насчитывается более 4,6 тыс. электромобилей.

Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России сейчас растет число зарядных станций. В частности, в Москве планируется установить более 150 зарядных станций в ближайшие два года и около 600 до 2023 года. Компания "Россети" планирует в пять раз увеличить сеть электрозаправок в Сибири и на Дальнем Востоке с 20 до 100 станций. Для владельцев электромобилей в ряде регионов РФ также обсуждаются или уже действуют различные льготные режимы.