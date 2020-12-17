"Россети" внедрят экосистему "Цифровой сотрудник" в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" начнет внедрение экосистемы "Цифровой сотрудник" в следующем году. Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский на встрече с главой "Всероссийского электропрофсоюза" Юрием Офицеровым.

"В 2021 году будет дан старт внедрению экосистемы "Цифровой сотрудник" с функционалом по организации рабочих процессов в онлайн-режиме, дистанционной работы, обучения, а также набором дополнительных персональных сервисов для сотрудников", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.

Также будет проведена актуализация профессиональных стандартов по электросетевым видам деятельности с учетом необходимых цифровых компетенций. В рамках подготовки персонала и развития кадров для реализации концепции "Цифровая трансформация - 2030" модернизируется система корпоративного обучения, создается "цифровой" корпоративный университет.

Цифровая трансформация компании, которая проводится с 2017 г., позволила пройти пик ограничений во время пандемии без ущерба для операционной и производственной деятельности, отмечается в сообщении.

"Россети" обеспечили дополнительную мотивацию работников в период распространения коронавирусной инфекции. Производственный персонал, находившийся на рабочих местах, получил надбавку к окладам до 30%, всего выплачено около 2 млрд руб. Офицеров поблагодарил Ливинского за поддержку персонала во время пандемии.

Средняя заработная плата производственного персонала во всех компаниях группы существенно превышает аналогичный показатель в регионах присутствия, а за последние 5 лет заработная плата производственного персонала увеличивается темпами, превышающими инфляцию. Например, в 2020 году средняя заработная плата выросла на 4,4% при прогнозной инфляции в 3,8%. Сотрудники получают льготы и компенсации сверх предусмотренного отраслевым тарифным соглашением, уточняется в сообщении.

На ежедневном контроле у руководства компании программа "нулевого травматизма" - это одно из ключевых направлений работы блока главного инженера. Для защиты персонала режим работы варьируется в зависимости от ситуации с COVID-19 в регионах, регулярно контролируется состояние здоровья работников, выдаются средства индивидуальной защиты, дезинфицируются помещения и другое. В рамках цифровой трансформации внедрены пилотные проекты: автоматизированный процесс расследования микротравм и происшествий, контроль уровня знаний, система управления мобильными бригадами, уточнили в группе.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.