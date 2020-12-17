ЦБ: банки в 60% случаев продают сложные финпродукты не имеющим понимания о них гражданам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские банки в 60% случаев продают сложные финансовые продукты гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

Как сообщили в ЦБ, регулятор проводил плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы. На встрече обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где Банк России фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, сообщили там.

На встрече обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где Банк России фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, сообщили там.

"В частности, последний мониторинг показал, что более 60% таких продаж являются продажами сложных продуктов и структурных инструментов гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта", - подчеркнули в ЦБ. Там добавили, что регулятор продолжит мониторинг недобросовестных практик, в том числе через свои надзорные полномочия.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные финансовые продукты населению как минимум год - до введения соответствующего тестирования на понимание рисков. Речь идет в том числе о ряде структурных продуктов, комбинированных банковских вкладах и внебиржевых производных финансовых инструментах (ПФИ).