Выплаты на детей реализуют по принципу "социального казначейства"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Единовременная "новогодняя" выплата на детей в 5 тыс. рублей будет реализована по принципу "социального казначейства". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда РФ.

"Единовременная выплата по 5 тыс. рублей предназначена на детей в возрасте до семи лет включительно. Получить выплату смогут родители детей, кому на момент выхода указа не исполнилось восемь лет. Выплата реализуется по принципу "социального казначейства". Родители, чьи дети родились после выхода указа, то есть в период после 17 декабря, также смогут подать заявление на выплату вплоть до 1 апреля 2021 года. Дополнительных документов не потребуется", - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что тем родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), которые в 2020 году уже получали "летние", "коронавирусные" выплаты, эта мера поддержки будет предоставлена автоматически, без заявления. До нового года средства поступят на их личные счета.

"Тем, кто не получал летних выплат, но имеет право на "новогоднюю" выплату, необходимо подать заявление на портале ЕПГУ. Если данные, предоставленные родителями, получавшими "летние" выплаты, изменились, заявление с новыми реквизитами также можно подать на ЕПГУ.

Опекунам и попечителям необходимо подавать заявление лично в отделения Пенсионного фонда", - добавили в Минтруде.

Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки.