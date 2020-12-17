Бюджет Костромской области на 2021 год принят с профицитом 8,2 млн рублей

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Костромской областной думы в четверг приняли во втором чтении бюджет области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, доходы бюджета в следующем году составят 35,3 млрд рублей, что на 8,2 млн рублей больше расходов. Об этом сообщила журналистам пресс-служба думы.

"Доходы областной казны составят 35,3 млрд рублей. Бюджет в 2021 году, как и в 2018, 2019 и 2020 годах, сверстан с профицитом. Доходы превышают расходы на 8,2 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Безвозмездные поступления в бюджет составят 12,9 млрд рублей, при этом впервые собственные доходы региона превысили 22,4 млрд рублей. "Это на 12% больше по сравнению с оценкой исполнения текущего года. Финансисты прогнозируют восстановление положительной динамики поступлений по всем основным доходным источникам относительно базы 2020 года", - уточняет пресс-служба.

На выполнение социальных обязательств, сферу образования, здравоохранения и культуры планируется направить 60,5 % расходов бюджета - 21,4 млрд рублей. На обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения, платежи фонду ОМС на детей, студентов, безработных и пенсионеров планируется направить 9,8 млрд рублей. На образование предусмотрено 6,9 млрд рублей, на сферу здравоохранения - 3,5 млрд рублей.

Доходы региона на 2022 год запланированы в размере 35,5 млрд рублей, что превысит ожидаемые расходы на 9 млн рублей. В 2023 году доходы бюджета должны составить 37,69 млрд и превысить расходы почти на 40 млн рублей.

Ранее депутаты Костромской облдумы утвердили бюджет на 2020 год с доходами в размере 36,2 млрд рублей, расходами в размере 34,8 млрд рублей. К декабрю, после корректировки, доходы составили 41,6 млрд рублей, расходы увеличились до 42,5 млрд рублей.