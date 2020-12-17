Politico: 38 американских штатов и территорий подали антимонопольный иск против Google

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти 35 американских штатов, столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, а также Гуама в четверг подали в суд в Вашингтоне антимонопольный иск в отношении корпорации Google. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, в иске Google обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете. Как отмечает газета, аналогичные претензии в отношении компании выдвинул в октябре этого года Минюст США.