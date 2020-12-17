Джонсон призвал ЕС существенно изменить позицию на переговорах, иначе сделки не будет

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Соглашение между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле не будет достигнуто, если Брюссель кардинально не изменит свою позицию, прежде всего в сфере квот на вылов рыбы в британских водах. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, распространенном по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Остается очень мало времени, и теперь кажется очень вероятным, что соглашение не будет достигнуто, пока ЕС существенно не сменит позицию, - говорится в сообщении. - Премьер-министр заявил, что мы делаем все возможное, чтобы соответствовать приемлемым требованиям ЕС о единых правилах игры [для британских и европейских компаний], но, несмотря на сближение позиций, остаются разногласия по принципиальным вопросам".

Как подчеркнули в офисе британского премьера, "относительно ситуации с правилами рыболовства Джонсон указал, что Великобритания не может принять ситуацию, при которой она будет единственной страной в мире, которая не будет способна контролировать доступ к своим водам на протяжении длительного периода и будет иметь дело с квотами на вылов рыбы, которые наносили огромный урон нашей индустрии". "Позиция ЕС по этому вопросу просто неразумна. Для заключения соглашения она должна значительно измениться", - отметили на Даунинг-стрит.

В то же время в канцелярии Джонсона указали на готовность выстраивать торговлю с Евросоюзом на основе правил Всемирной торговой организации (ВТО). "Премьер-министр сказал, что в случае отсутствия соглашения Великобритания и ЕС расстанутся друзьями, а торговля Лондона с Брюсселем будет строиться на австралийских условиях (прим. ТАСС - по правилам ВТО с применением торговых тарифов и квот)", - сказано в тексте. При этом в нем отмечается, что Джонсон и фон дер Ляйен "согласились оставаться в тесном контакте" о ходе переговоров.

Камни преткновения

Британские власти на протяжении последних недель говорят о нежелании ЕС идти на уступки по двум "фундаментальным вопросам", в которых требования Брюсселя Лондон считает ущемлением своего суверенитета. Первым из них является распределение квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании по завершении переходного периода после Brexit. Соединенное Королевство настаивает на их существенном увеличении для британской рыболовецкой отрасли.

Вторая преграда на пути к сделке - это так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний. Брюссель настаивает на том, что для этого в Великобритании должны действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в сообществе, для чего властям королевства придется принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в упомянутых областях, в то же время отказываясь от выработки собственных.

Долгий Brexit

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам ВТО с применением всех пошлин и квот.