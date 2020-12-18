Группа Nordea закрывает российский "Нордеа банк"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Скандинавская группа Nordea объявила о закрытии российского "Нордеа банка", говорится в сообщении компании.

"В соответствии с утвержденной стратегией, группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России", - сообщается в релизе.

В кредитной организации отметили, что банк обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами, предоставит комфортные условия для закрытия счетов, а также в процессе ликвидации будет соблюдать требования российского законодательства.

Согласно материалам Банка России, "Нордеа банк" был зарегистрирован 3 августа 1994 года. Основным акционером компании является "Промышленная компания "Весткон" (100% компании принадлежит Nordea Bank Abp.