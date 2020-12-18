В Google отреагировали на иск от 38 штатов и территорий США

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. В Google считают, что удовлетворение антимонопольного иска десятков американских штатов к этой корпорации нанесет вред потребителям и предпринимателям в США. Такая позиция изложена в заявлении, размещенном в четверг на сайте компании.

Текст заявления подписан директором по экономической политике Google Адамом Коэном. Он убежден, что все требования истцов сводятся к "изменению дизайна поисковика, которое нанесет вред американским потребителям и бизнесу". По словам Коэна, специалисты корпорации в течение последних лет оснащали поисковый механизм средствами нахождения как можно более полезной информации и прямыми ссылками на интернет-ресурсы малых и средних предприятий на местах. "А иск требует внести изменения в дизайн поисковой системы Google таким образом, чтобы в режиме онлайн выделять посредника вместо прямой ссылки на частное предприятие", - утверждает представитель корпорации.

Удовлетворение подобного требования "не только нанесет вред качеству результатов поиска, но и будет осуществлено за счет таких предприятий, как рестораны, ремонтные мастерские, авиакомпании и гостиницы", добавил Коэн. Он обратил внимание на то, что схожие претензии рассматривались уже судами и регуляторами других государств, включая Бразилию, Канаду, Великобританию и Германию. По словам директора, регуляторы и суды этих стран в итоге согласились с точкой зрения Google.

Власти 35 американских штатов, а также столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико и Гуама подали в четверг в суд в Вашингтоне антимонопольный иск в отношении Google. В распространенном сообщении пресс-службы генпрокурора штата Колорадо Фила Уэйзера, который возглавил истцов, корпорация обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете. Истцы просят суд "положить конец противоправному поведению Google и восстановить конкуренцию" на рынке поисковых услуг в интернете.

Это уже третий антимонопольный иск к Google, поданный в США за последние месяцы. В среду группа из 10 американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. В октябре американский Минюст и еще 11 штатов предъявили корпорации претензии, схожие с выдвинутыми в четверг.