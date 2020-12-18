Структура по развитию туризма в РФ создается на базе бывших "Курортов Северного Кавказа"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Структура по развитию внутреннего туризма, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил в рамках ежегодной пресс-конференции, создается на базе бывшего АО "Курорты Северного Кавказа", и ее функции не будут пересекаться с функциями Ростуризма. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Для синергии в управлении и для ускорения развития индустрии в рамках реорганизации институтов развития по решению премьера АО "Курорты Северного Кавказа" преобразованы в Корпорацию по туризму. Это федеральное предприятие с прямым подчинением правительству РФ. Функционал Ростуризма и Корпорации не пересекается", - сказал Чернышенко.

Корпорация займется мастер-планированием территории страны совместно с субъектами РФ, инвестированием в создание инфраструктуры, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, пояснил вице-премьер. Планируется определить несколько туристическо-рекреационных кластеров, например, Крым или Камчатка, которые войдут в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", затем по каждому из них будет рассчитан потенциальный турпоток, после чего для каждого кластера будет создаваться мастер-план, уточнил Чернышенко.

Подробности проекта

"Приоритетными станут крупные проекты федерального и регионального уровня, в которых есть участие частных инвесторов с финансовыми гарантиями. Мы рассчитываем, что на каждый рубль государственных средств привлечем в туризм не менее 3-4 рублей частных инвестиций", - сказал зампред правительства.

В результате, по его словам, повысится заинтересованность кредитных организаций к проектам с государственным участием, а также возрастет уровень доверия к государственному управлению. Кроме того, внедрение рыночных методов управления государственными инвестициями обеспечит гибкость и скорость в принятии решений, считает Чернышенко.

"Тесное взаимодействие Ростуризма и Корпорации позволит обеспечить оркестровку в реализации нацпроекта, комплексно развивать и управлять кластерами, а также создать комфортные условия для объектов туриндустрии и непосредственно туристов. В итоге мы рассчитываем получить качественную перезагрузку всей туристической отрасли", - резюмировал вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг подчеркнул важность развития внутреннего туризма как для россиян, так и для экономики страны. Для развития внутреннего туризма в России создается специальная структура, отметил глава государства.