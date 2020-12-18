Фондовые торги в США завершились ростом на фоне ожиданий мер по стимулированию экономики

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Ростом основных котировок завершилась в четверг сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете сообщений о том, что законодатели в США близки к договоренностям относительно мер по стимулированию американской экономики и помощи населению.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, три ключевые индекса обновили максимумы. Dow Jones повысился на 148,83 пункта (0,49%) и установился на отметке 30 303,37 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 21,31 пункта (0,58%) и оказался на отметке 3 722,48 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 106,56 пункта (0,84%), до 12 764,75 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:20 по времени Восточного побережья США (00:20 мск) цена поставок энергоносителя в январе повысилась на $0,63 (1,32%), до $48,45.

Как сообщала в среду газета Politico, члены Конгресса США близки к согласованию пакета помощи объемом около 900 млрд долларов, который будет включать второй раунд прямых выплат гражданам и пособия по безработице. В комплекс мер не войдет поддержка штатов и местных властей, отмечает издание.