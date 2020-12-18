АФИНЫ, 18 декабря. /ТАСС/. США поддерживают реализацию Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed Pipeline) и прорабатывают свое возможное участие в Газовом форуме Восточного Средиземноморья в качестве наблюдателя. Об этом заявил в четверг журналистам министр энергетики США Дэн Бруйетт в ходе своего двухдневного визита в греческую столицу, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его словам, министр подчеркнул важность энергетического сотрудничества и безопасности в регионе Юго-Восточной Европы и Средиземноморья. Что касается Газового форума Восточного Средиземноморья (East Med Gas Forum, EMGF), то Бруйетт сказал, что "Греция является важной его частью", и выразил "поддержку США реализации Восточно-средиземноморского газопровода", по которому будет транспортироваться газ из Восточного Средиземноморья в Европу. Более того, министр отметил, что США прорабатывают свое возможное участие в Форуме в ближайшее время в качестве наблюдателя. Он также подчеркнул решимость США работать с Грецией, Израилем и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить реализацию проекта. По словам Бруйетта, как частный сектор, так и правительства региона проявляют огромный интерес к скорейшему строительству инфраструктуры этого газопровода.

Касаясь переговоров, проведенных в ходе визита, министр сказал, что он "обсудил необходимость обеспечения безопасности в регионе, важность сотрудничества в области энергетики и роль, которую оно может играть в безопасности региона, а также газопровод EastMed, его влияние на широкий регион". Бруйетт подчеркнул, что в контексте перехода Афин на новые технологии в энергетике решающее значение для экономики Греции и Европы имеет использование природного газа, его импорт, развитие инфраструктуры в Греции для его приема, соединение газопроводов с другими трубопроводами в регионе.

По словам главы американского энергетического ведомства, он рад видеть, как Греция движется по пути к большему использованию возобновляемых источников энергии. "Бруйетт выразил готовность США помочь в этом. Он особо остановился на сотрудничестве греческих университетов с американскими в области возобновляемых источников энергии и электрических батарей. Министр добавил, что такое сотрудничество важно для лучшей интеграции технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, он выразил ожидание американской стороны углубить эти формы сотрудничества с Грецией. По его оценкам, американские компании продолжат инвестировать в греческий рынок, поскольку Греция создала благоприятную инвестиционную среду", - говорится в сообщении.

На вопрос, видит ли он создание возможностей в энергетическом секторе Греции для американских инвесторов, Бруйетт кратко ответил, что сейчас самое время. Аргументируя, он поддержал реформы, которые проводятся Грецией с акцентом на возобновляемые источники энергии, и заявил, что они открыли двери для инвесторов, и особенно американские инвесторы с особым энтузиазмом вкладывают средства в Грецию. При этом министр энергетики выразил мнение, что использование природного газа и сырой нефти будет продолжаться в течение следующих тридцати лет, отметив, что по этой причине интерес американских нефтяных компаний к региону еще долго будет сохраняться, сообщает АМНА.

В четверг правительственная пресс-служба сообщила, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил на встрече с министром энергетики США развитие стратегического диалога между двумя странами, укрепление энергетического сотрудничества и американские инвестиции в энергетический сектор.

Газопровод и форум

Соглашение о строительстве Восточно-средиземноморского газопровода было подписано 2 января 2020 года в Афинах тремя сторонами: Грецией, Кипром и Израилем. Считается, что проект также поддерживается Италией, однако свою подпись под соглашением Рим пока не поставил. Предполагается, что EastMed pipeline позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, довести газ до Италии. Строительство этого газопровода длиной 1900 км, из которых 1300 км будут проложены под водой и 600 км по суше, займет около семи лет и будет стоить примерно 7 млрд долларов. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно.

Газовый форум Восточного Средиземноморья был сформирован в январе 2019 года как дискуссионная площадка для "создания регионального газового рынка, оптимизации разработки ресурсов, снижения стоимости инфраструктуры, предложения конкурентоспособных цен и улучшения торговых связей". Учредителями этой структуры выступили Египет, Греция, Израиль, Италия, Иордания, Кипр и Палестинская автономия. В сентябре этого года семь членов газового форума подписали хартию, которая стала юридической базой для превращения его в полноценную региональную газовую организацию со штаб-квартирой в Каире. Газовый форум нацелен на создание регионального энергетического рынка, укрепление торговых отношений и удовлетворение спроса и предложения в странах-участницах. Он призван обеспечивать и продвигать экспорт природного газа из региона Восточного Средиземноморья в Европу и другие государства.

В ноябре о готовности войти в это региональное газовое объединение заявила Франция. Официальный представитель главы египетского государства Бассам Рады по итогам переговоров в Каире президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна сообщил 16 декабря, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к Газовому форуму Восточного Средиземноморья в качестве наблюдателя.