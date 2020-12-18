Более 20% опрошенных россиян планируют путешествовать в новогодние праздники

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (52%) намерены провести новогодние праздники дома, 26% поедут на дачу в пригород, в путешествие по России планируют отправиться 19%, а еще 3% собираются в зарубежную поездку, следует из исследования компании IDF Eurasia, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Среди тех, кто планирует отправиться заграницу, большинство хотят посетить Турцию (67%), Абхазию - 12%, Египет - 8%, еще по 5% - Кубу и Танзанию, по 1% - Японию, Южную Корею и Мальдивы.

Респонденты, планирующие путешествие внутри страны, проявляют наибольший интерес к экскурсионным программам в города (58%). Тематические программы на север и туры в Великий Устюг к Деду Морозу хотели бы приобрести 20% и 17% соответственно, приобрести туры на различные горнолыжные курорты (Домбай, Шерегеш, Приэльбрусье, Красная Поляна) - 5%.

На организацию и проведение досуга на новогодних праздниках 23% респондентов рассчитывают потратить до 20 тыс. рублей, 38% - 20-30 тыс. рублей, 25% - 30-40 тыс. рублей, 10% - 40-50 тыс. рублей, 4% - более 50 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 4 720 респондентов в возрасте 18-60 лет по всей России.