Большинство опрошенных россиян не интересуются курсом валют

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин следит за курсом доллара, каждый пятый - за евро. Однако большинство населения не следит за динамикой курса рубля по отношению к доллару и евро, такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1,6 тыс. человек (результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС).

"Каждый четвертый экономически активный россиянин (25%) следит за курсом доллара, каждый пятый (19%) - за курсом евро. Интерес к валютному рынку чаще проявляют мужчины: 29% из них отслеживают курс доллара (среди женщин - 20%), 22% - курс евро (против 15% среди женщин). За ценой американской валюты активнее наблюдают граждане с доходом от 50 до 80 тыс. рублей (по 29%), европейской - респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей (23%)", - говорится в исследовании.

При этом, по данным SuperJob, количество граждан, которых интересует курс американской валюты, оказалось одно из самых низких за шесть лет. Меньше было лишь в августе 2019 года, когда этот показатель составлял 24%, следует из результатов опроса. "В последний раз достаточно высокий уровень общественного интереса к доллару был зафиксирован 19 марта 2020 года, за несколько дней до объявления общероссийского локдауна, - тогда за курсом доллара следили 36% опрошенных. А больше всего россиян наблюдали за ценой американской валюты в декабре 2014 года - рекордные 54%", - отметили в SuperJob.

Опрос был проведен в начале декабря 2020 года, среди экономически активное население России старше 18 лет в 376 населенных пунктах во всех округах страны.