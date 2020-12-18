На Камчатке модернизируют геотермальные электростанции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены расширять возможности работающих на полуострове геотермальных электростанций, проведя их модернизацию, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил необходимость развития современной "зеленой энергетики". По словам главы государства, России интересен опыт Исландии в реализации проектов по гидроэнергетике, причем на Камчатке соответствующие исследования уже ведутся.

"Это полностью соответствует нашим приоритетам в энергетической стратегии, которую мы сейчас разрабатываем, - приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова. - Целый ряд геотермальных станций, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы. Нам нужно переходить к более эффективной выработке электроэнергии на базе нашего природного, естественного, неисчерпаемого и экологически чистого богатства - геотермальной воды".

Губернатор добавил, что геотермальные источники могут обеспечить значительную часть потребностей региона в электроэнергии и тепле. "И такой пример нам дает Исландия", - добавил он.

На Камчатке работают две крупные тепловые электростанции, три геотермальные электростанции, четыре гидроэлектростанции, три ветроэнергетических комплекса, а также небольшие дизельные электростанции.