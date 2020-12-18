В Microsoft заявили, что ее системы не применялись хакерами для атак

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американская компания Microsoft, являющаяся крупным производителем программного обеспечения, считает, что ее системы не применялись хакерами для осуществления кибератак, она проводит расследование. Об этом говорится в заявлении, которое представитель Microsoft направил по электронной почте по запросу ТАСС.

В нем отмечается, что Microsoft входит в число клиентов американской компании SolarWinds. Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к системам последней. В Microsoft уточнили, что в ее "экосистеме был обнаружен вредоносный код SolarWinds, его изолировали и удалили".

Представители Microsoft подчеркнули, что "не нашли свидетельств" получения хакерами доступа к сервисам по обслуживанию ее продуктов или к данным ее клиентов. "Наши расследования, которые все еще продолжаются, не выявили совершенно никаких свидетельств того, что наши системы были использованы для атак на других", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением со ссылкой на источники, что Microsoft была затронута масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США. Агентство привело версию, согласно которой хакеры имели возможность распространять вредоносные программы с помощью продуктов Microsoft.

О кибератаках

В понедельник агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Рейтер, взлому подверглись подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, это "позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".