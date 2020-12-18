Акции "Русала" в Гонконге упали на 8% на фоне публикации о Дерипаске

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 декабря. /ТАСС/. Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже в пятницу упали почти на 8% на фоне сообщений о якобы сохраняющемся влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на руководство компании. Об этом свидетельствуют данные этой площадки.

При открытии торгов ценные бумаги алюминиевого гиганта подешевели на 7,91% - до 3,84 гонконгских долларов за единицу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска продолжает сохранять контроль над "Русалом", несмотря на санкции со стороны США. Компания отрицает это.