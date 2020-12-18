{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции "Русала" в Гонконге упали на 8% на фоне публикации о Дерипаске

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что бизнесмен сохраняет контроль над компанией, несмотря на санкции США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 декабря. /ТАСС/. Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже в пятницу упали почти на 8% на фоне сообщений о якобы сохраняющемся влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на руководство компании. Об этом свидетельствуют данные этой площадки.

При открытии торгов ценные бумаги алюминиевого гиганта подешевели на 7,91% - до 3,84 гонконгских долларов за единицу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска продолжает сохранять контроль над "Русалом", несмотря на санкции со стороны США. Компания отрицает это.

Теги
СШАРоссияКитайДерипаска, Олег Владимирович
Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке, спустили на воду
Его назвали "Охотск" в честь первого российского города на Дальнем Востоке
Читать полностью