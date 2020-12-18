Глава ТПП предложил конкретизировать сроки возврата изъятого имущества у предпринимателей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил конкретизировать сроки возврата изъятого имущества у предпринимателей для всех категорий уголовных дел в отношении них. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

"Палатой предлагается распространить порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики и фиксированные сроки возврата изъятого имущества на все категории уголовных дел. Независимо от того, отнесено ли расследуемое преступление к категории совершенных связи с осуществлением предпринимательской деятельности или нет", - сказал он, отметив, что соответствующий законопроект направлен в Минюст России.

Как пояснил Катырин, согласно действующим положениями УПК РФ, предприниматель, у которого изъято имущество и документы в рамках расследования уголовного дела об экономическом преступлении в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, может рассчитывать, что имущество (необходимое для продолжения ведения бизнеса и не относящееся к делу) будет ему возвращено в течение пяти дней после осмотра следователем. Однако при тех же обстоятельствах, но если по каким-либо причинам экономическое преступление не признано совершенным в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, возврат изъятого у предпринимателя имущества, который даже не всегда является подозреваемым или обвиняемым, может быть произведен в растянутые на время следствия "разумные сроки". Вместе с тем расследование сложных экономических дел осуществляется годами, иногда имущество предпринимателю не возвращается, уточнил глава ТПП.

По его словам, попадая в такие ситуации, "предприниматели жалуются на возникновение необоснованных убытков".