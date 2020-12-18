Более 80 регионов России подписали соглашение о сотрудничестве с турсервисом Russpass

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве с московским сервисом Russpass подписали 82 региона России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сургуниной.

Она добавила, что пандемия коронавируса заметно повлияла на рынок услуг и приучила весь мир к регулярному использованию интернет-сервисов. Именно поэтому необходимо и дальше совершенствовать онлайн-инструменты, одним из которых является Russpass.

Развитие подобных цифровых проектов позволит Москве привлекать туристов и дальше уверенно конкурировать с другими мегаполисами. Сейчас, когда границы многих стран закрыты, в туротрасли формируется колоссальный отложенный спрос. Мировые мегаполисы будут бороться за него после окончания пандемии.

Пользователи Russpass могут составить собственный маршрут поездки по России. С помощью приложения можно в одном месте купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии и в театры.