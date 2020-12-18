Исследование: мужчины в России тратят больше денег на новогодний образ, чем женщины

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российским мужчинам новогодний образ обходится дороже, чем женщинам. Об этом сообщается в материалах исследования онлайн-магазина Lamoda и "СберУслуг", проведенного в первые две недели декабря 2020 года.

По данным аналитики, мужской образ в этом году стоит на 300 рублей дороже - 11 500 рублей. Средняя стоимость мужского костюма (брюки, ботинки и рубашка) составила 9 800 рублей. Еще 1 700 рублей уходит на новую стрижку и уход за бородой или усами. Также в декабре мужчины покупают больше рубашек (на 10%), галстуков (на 27%) и бабочек (на 31%). В топе цветов - синий.

Образ для женщин (вечернее платье, туфли и клатч) стоил 8 100 рублей. Среди самых востребованных бьюти-услуг у женщин - маникюр и новая стрижка (спрос на них в декабре вдвое больше, чем в ноябре). В среднем это обходится в 3 100 рублей. Таким образом, женский новогодний образ в среднем выйдет 11 200 рублей.

Также в первые две недели месяца заметно выросли продажи вечерних платьев (в 2,5 раза) и клатчей (в 1,5 раза). Самый популярный цвет платья - черный, а клатча - серебристый. А вот туфли и декоративную косметику в декабре покупали реже, чем в ноябре.