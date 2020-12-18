В Коми намерены сохранить добычу угля на уровне 12-15 млн тонн до 2030 года

СЫКТЫВКАР, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Коми добивается сохранения добычи угля в объеме 12-15 млн тонн в год за счет модернизации действующих шахт и строительства новых производств. Это предусмотрено в стратегии развития Арктической зоны РФ и в плане развития моногородов Воркуты и Инты, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2030 года и долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года стратегической задачей является развитие мощностей добычи углей Печорского угольного бассейна на уровне 12-15 млн тонн в год. Как за счет модернизации действующих шахт, так и за счет строительства новых угледобывающих производств. Важнейшей составляющей перспектив развития арктических территорий является проведение опережающих геологосъемочных и геологопоисковых работ по перспективным объектам, по оценке их ресурсов и подготовке для дальнейшего лицензирования", - сообщил собеседник агентства.

Печорский угольный бассейн является вторым в России после Кузбасса по общим ресурсам углей и обладает самым высоким угольным потенциалом в европейской части страны. Это стратегический источник коксующихся и энергетических углей всех марок для нужд европейской части России и Урала.

С 2018 года АО "Северо-Западное ПГО" (дочернее общество АО "Росгеология") за счет средств федерального бюджета проводит поисковые работы на коксующиеся угли особо ценных марок на Силовской площади Печорского бассейна. Эксперты нацелены на прирост коксующихся углей особо ценных марок и на выявление участков для добычи наименее затратным открытым способом.

Помимо этого, эксперты настаивают на продолжении в 2022-2025 годах поисковых работ на коксующиеся угли на Нямдинской площади Печорского бассейна. В связи с этим в адрес Роснедр направлено предложение включить эти работы в перечень государственного заказа. "Ожидается, что после проведения поисковых работ здесь будет создан новый перспективный район угледобычи, расположенный на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа с выходом на Северный морской путь", - пояснили в правительстве региона.

Кроме того, в ноябре этого года были рассмотрены программа лицензирования угольных месторождений России на 2021-2023 годы и список участков недр, планируемых к предоставлению в пользование в этот период. В адрес Роснедр направлены предложения от Коми включить участки: поле шахты № 3 Усинского каменноугольного месторождения, участок под открытую отработку "Углеразрез Сейдинский", участок прирезки "Южный 2" к шахте "Воргашорская". Кроме того, Минвостокразвития России сформировало рабочую группу по комплексной переоценке минерально-сырьевой базы и определению перспектив угледобычи в Воркуте.

Об арктических проектах в Коми

В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в этом году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; формирование и развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание мощностей по переработке нефти и газа.