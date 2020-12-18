S&P понизило прогноз по рейтингу Qiwi со стабильного" до "негативного"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по рейтингам группы Qiwi, понизив его со "стабильного" до "негативного". При этом долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги подтверждены на уровне BB-/B, сообщило агентство.

S&P отмечает неясность влияния ограничений, введенных ЦБ РФ в отношении Qiwi. "Поэтому мы не можем исключить дальнейшие регуляторные риски, которые могут усилить давление на профиль бизнес-рисков компании, а также репутационные риски", - говорится в сообщении агентства.

Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Киви банка (входит в Qiwi). Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

По данным Qiwi, проверка ЦБ РФ проходила с июля по декабрь 2020 года и касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Действия регулятора носили плановый характер. В ходе проверки, выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся прежде всего требований к отчетности и ведению документации. По результатам проверки регулятор также наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей (около $150 тыс.).

В пресс-службе Qiwi также уточнили ТАСС, что ограничения введены на срок до шести месяцев.