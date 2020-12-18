Минниханов: проект "Татнефти" в Туркменистане позволит добыть еще более 770 тыс. т нефти

КАЗАНЬ, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Расширение проекта "Татнефти" в Туркменистане, реализуемого совместно с ГК "Туркменнебит", позволит дополнительно добыть более 770 тыс. тонн нефти. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Сейчас "Татнефть" успешно реализует сервисный контракт, направленный на повышение добычи нефти в Республике Туркменистан. Внедрение комплекса мероприятий на двух нефтяных промыслах ГК "Туркменнебит" позволило добыть более 280 тыс. тонн нефти. В настоящее время туркменскими и татарстанскими нефтяниками разработаны планы дальнейшего расширения контракта между ПАО "Татнефть" и ГК "Туркменнебит" с охватом дополнительных нефтепромыслов. Расширение масштаба проекта, по нашим прогнозам, позволит дополнительно добыть более 770 тыс. тонн нефти", - сказал он.

В начала декабря "Татнефть" и госконцерн Туркменистана "Туркменнебит" подписали дополнительное соглашение о продолжении работ на месторождении Готурдеп до 2028 года. Соглашение расширяет сотрудничество компаний в области повышения нефтеотдачи пластов. Согласно нему, в программу работ включены первый, второй и третий нефтепромыслы НГДУ "Готурдепенебит" в дополнение к тем, на которых компания "Татнефть" внедряла свои технологии в 2011-2014 гг. и 2018-2020 гг.

Изначально меморандум развития партнерства на месторождениях "Туркменнебит" партнеры подписали в 2018 году.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.