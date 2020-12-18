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Объем обрабатывающей промышленности в Москве вырос на 5,2% с начала года

Показатели также растут за счет производства электрического оборудования, бумажных изделий и химии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объем обрабатывающей промышленности в Москве увеличился на 5,2% за 11 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Рост производства обрабатывающей промышленности Москвы в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года составил 35,3%, а в целом по стране - 1,1%. При этом за 11 месяцев 2020 объемы столичного производства увеличились на 5,2%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Рост показателей достигается также за счет производства электрического оборудования, бумажных изделий и химии.

"Несмотря на последствия пандемии, промышленность города устойчиво наращивает производство. Так, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года почти в шесть раз увеличился выпуск машин и оборудования. В эту категорию входят, в том числе лифты, спрос на которые значительно вырос на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также роста вывода на рынок новых строительных проектов. При этом на территории столицы работают два крупнейших завода - Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод", - сказал Ефимов.

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