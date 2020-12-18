Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на украшение дома к Новому году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские онлайн-покупатели тратят на украшение дома к Новому году - покупку елки, игрушек для нее и украшений для дома - около 5 800 рублей. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", итоги которого основаны на данных сервиса о заказах с 1 ноября по 15 декабря 2020 года.

Эксперты "Яндекс.Маркета" использовали данные о средних чеках в категориях новогодних товаров и составили такой праздничный набор: искусственная ель, елочные игрушки, наконечник на елку и новогодний декор (гирлянды, наклейки и другие товары).

"В среднем россияне заказывали на "Яндекс.Маркете" искусственные ели за 3470 рублей и в основном выбирали дерево размером 1,5 метра. На елочные украшения клиенты маркетплейса в среднем тратили около 1050 рублей. На новогодний декор они тратили около 1275 рублей. Также они покупали новогодние наклейки на стены и двери. Таким образом, в среднем на украшение дома и создание новогоднего настроения клиенты тратили около 5800 рублей", - говорится в исследовании.

За 22 дня декабря в 2019 году, по данным "Яндекс.Кассы" (сейчас "ЮKassа" - прим. ТАСС) на украшения россияне тратили в среднем по 6556 рублей. В этом году чаще всего покупатели отдавали предпочтение большим наборам елочных игрушек (до 24 игрушек) и в основном красного цвета. В таком же цвете россияне выбирали и наконечник на елку. Клиенты маркетплейса также отдают предпочтение гирлянде в виде шторы и 20-метровой нити с разноцветными лампочками.

Как отмечают эксперты маркетплейса, в этом году спрос на новогодние товары особенно высок - в середине декабря россияне сделали примерно на 150% заказов новогодних товаров больше, чем в середине декабря прошлого года. Спрос на новогодние товары на маркетплейсе начал увеличиваться с начала ноября и достиг пика 13 декабря. По мнению экспертов сервиса, из-за эпидемиологической ситуации многие будут отмечать Новый год дома, поэтому уделяют больше внимания созданию праздничной атмосферы.

На других маркетплейсах

Как ранее ТАСС сообщал Ozon, средний чек на этой площадке составляет в этой сфере порядка 6 800 рублей.

Как отмечают в Wildberries, с 1 по 16 декабря 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2019 года продажи товаров для домашних праздников в штуках выросли на 546%. Динамичнее всего спрос рос на искусственные новогодние ели (рост продаж в штуках год к году в 12 раз) и гирлянды (в семь раз). Наибольшей популярностью у россиян пользовались модели стоимостью от восьми тыс. до 15 тыс. рублей и высотой от 150 до 180 см.

Спрос на портативные микрофоны для караоке увеличился на 290%, а на музыкальные колонки - на 74%. Акустические системы стали популярнее на 60%.

"Для создания праздничной атмосферы в квартире или доме россияне выбирали световые прожекторы (+240%), гирлянды (+557%), воздушные шары (+243%) и елочные украшения (+177%). Наборы для праздника стали популярнее на 563%, украшения для посуды и бутылок - на 23%. В декабре россияне также активно приобретали посуду и аксессуары для праздничного стола. Так, наборы для приготовления коктейлей стали популярнее в 61 раз, для приготовления роллов - в семь раз, для фондю - в два раза, декантеры для вина - в четыре раза, ведерки для льда - в 21 раз, а бокалы - в семь раз", - сообщили ТАСС в Wildberries.