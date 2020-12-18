МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает завершения подготовки договора об общем рынке газа в начале 2021 года. Об этом заявил глава ЕЭК Михаил Мясникович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Он [договор об общем рынке газа в ЕАЭС] готовится в соответствии с договоренностями Российской Федерации. И мы рассчитывали, что, может быть, мы его получим в конце 2020 года. Но, скорее всего, мы получим проект уже в начале 2021 года", - сказал глава ЕЭК.

По его словам, в течение 2021 года можно будет согласовать все положения договора и подписать его в 2022 году.

"2021 год - это соответствует программе общего рынка газа для того, чтобы в течение 2021 года отработать положения этого договора. В том числе вот эти тонкие вещи недискриминационных подходов в тарифах и ценообразовании, в том числе на прокачку газа. И чтобы в 2022 году этот договор подписать, выполнить все необходимые внутригосударственные процедуры и иметь общий рынок газа с 1 января 2025 года", - сказал Мясникович.

Как отметил глава ЕЭК, одним из важных вопросов, который необходимо согласовать, это вопрос тарифов на прокачку газа.

"Да, это достаточно такая острая тема. То, что касается базовой стоимости [тарифов на прокачку газа] чтобы она была действительно недискриминационная по отношению к нашим партнерам по Евразийскому экономическому союзу. Как это будет решаться - договорились главы государств о том, что все эти положения будут четко прописаны в проекте международного договора об общем рынке газа, который сейчас готовится", - заключил глава ЕЭК.

Сотрудничество по высокотехнологичным проектам

Кроме того, Мясникович не исключает, что страны ЕАЭС будут сотрудничать по нескольким высокотехнологичным проектам.

"Это [инициатива о совместном производстве самолетов] - один из примеров высокотехнологичных проектов, которые были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таких проектов, я полагаю, может быть много", - сказал Мясникович.

По его словам, страны ЕАЭС смогут достаточно активно принимать участие в подобных проектах.

"На этом примере президент Российской Федерации пригласил государства учатствовать в том числе в таких непростых проектах, как самолетостроение. Я полагаю, что страны смогут достаточно активно принимать участие", - сказал Мясникович.

Ранее сообщалось, что главы государств стран - членов Евразийского экономического союза проработали инициативу о совместном производстве самолетов.