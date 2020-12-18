"Ъ": российские компании сообщили о задержках при экспорте пшеницы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские экспортеры пшеницы начали сталкиваться со сложностями на границе, в том числе с задержками при оформлении грузов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По словам собеседника издания в крупной компании-экспортере, таможенная служба внезапно стала задерживать грузы для досмотра на срок до 10 дней. Другой источник говорит, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также существенно ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.

По информации директора аналитического агентства "Совэкон" Андрея Сизова, таможня затягивает проверку грузов и оформление документов. Как сообщил газете генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, таможню интересует вес партий пшеницы. Кроме того он предположил, что проблемы с вагонами могут возникать из-за общей загруженности железной дороги.

"Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию, что будет катастрофой", - предупреждает источник газеты.

В Федеральной таможенной службе "Коммерсанту" уточнили, что к ним не поступали сообщения о проблемах с экспортом пшеницы. В Минсельхозе изданию не ответили.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил, что Россия для стабилизации внутренних цен планирует ввести на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года квоту на экспорт зерна, а также экспортную пошлину на пшеницу в размере €25 за одну тонну.