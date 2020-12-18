Российская фитнес-индустрия в 2020 году потеряла 65 млрд рублей выручки из-за пандемии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Представители фитнес-индустрии в России потеряли в этом году 65 млрд рублей выручки из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

"Фитнес-отрасль, потеряв по итогам года около 30% игроков, пятую часть сотрудников - 140 тыс. из 768 тыс. - и 65 млрд рублей выручки, адаптируется к текущей ситуации. Проводит новый набор сотрудников, ищет способы договориться с партнерами и находит новые возможности для реализации поставленных перед отраслью президентом РФ задач - к 2030 году довести долю россиян, занимающихся физической культурой, до 70%", - сказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, слова которой привела пресс-служба.

По данным сообщества, только за период локдауна, который в разных регионах страны продлился для фитнес-клубов от трех до пяти месяцев, индустрия потеряла 51,38 млрд рублей. Так, за второй квартал 2020 года, по оценке организации, падение выручки в отрасли составило 41,75 млрд рублей, за третий квартал - 9,63 млрд рублей.

"Впервые за историю фитнес-индустрии сформировалась культура онлайн-занятий: большинство клубов предлагало бесплатный контент онлайн-занятий. Это дало старт гибридным фитнес-продуктам, которые сочетают в себе онлайн и офлайн. Игроки отрасли отреагировали на снижение спроса, разнообразив линейку клубных карт по продолжительности сроков действия, расширили пул персонализированных услуг текущим клиентам в качестве подарка, сделали ставку на повышение уровня доверия между фитнес-клубом и клиентами", - рассказали в пресс-службе.

Например, в сети фитнес-клубов XFit запустили тренировки с виртуальным онлайн-наставником, а также сделали возможность оплачивать только непосредственные визиты в клуб. Членам сети фитнес-клубов Sport Life предоставляется возможность арендовать зал под проведение занятий только в кругу близких. "С-Спорт" в Ярославле дает своим клиентам возможность заниматься мини-группами из числа знакомых и родных.

В Национальном фитнес-сообществе отмечают позитивную динамику в ноябре и первой декаде декабря, которую связывают с созданием клубами по всей стране оздоровительных программ. По данным организации, в среднем по стране продажи клубных карт в ноябре выросли по сравнению с показателями октября на 5,9%, а посещаемость - на 9,3%.