McDonald's запустил в России новый формат ресторанов, ориентированных на доставку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский McDonald's запустил новый формат ресторанов с отдельными комнатами для курьеров, позволяющий разделить потоки посетителей и курьеров в McDonald's и увеличить количество заказов на 20% в час. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"McDonald's представил предприятия, ориентированные на "Макдоставку": теперь в новых заведениях сети наравне с зоной основного обслуживания гостей организована отдельная комната для выдачи заказов курьерам. На данный момент в Москве уже функционируют пять подобных предприятий. Компания планирует развивать новый подход и дальше - в следующем году предприятия с отдельными комнатами для курьеров будут открыты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России", - сообщили в компании.

Изменения в "Макдоставке" направлены на удовлетворение повышенного спроса на доставку и распределение загрузки сети с учетом социального дистанцирования. "Внедрение этих изменений позволит повысить скорость обслуживания гостей предприятия, сокращая время ожидания на прилавке, а также увеличить количество заказов, принимаемых в час более чем на 20%", - добавили в McDonald's.

В новых предприятиях для курьеров будут открыты помещения площадью до 20 кв. м с отдельным входом, где курьеры во время ожидания также смогут зарядить свои телефоны.

"Популярность сервиса "Макдоставка" выросла на более чем 300% в 2020 году. Со своей стороны, мы постоянно совершенствуем процессы в наших предприятиях, направленные на улучшение опыта гостей, и внедряем инновационные решения. Формат Delivery Kitchen (рестораны исключительно для доставки - прим. ТАСС), который мы открыли в тестовом режиме в 2019 году, оказался успешным, и мы продолжим его развивать. Следующий этап - это предприятия, ориентированные на "Макдоставку", которые мы представляем сегодня", - отметила старший вице-президент по развитию, информационным технологиям и франчайзингу McDonald's в России Карина Погосова.