"Магнит" планирует подключить к онлайн-доставке 1,5 тыс. магазинов в 50 регионах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Магнит" планирует в 2021 году подключить к сервисам онлайн-доставки из еще 1,5тыс. своих магазинов в в 50 регионах РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сервисы e-commerce "Магнита" охватывают свыше 900 магазинов сети в 44 регионах и 69 городах. В течение 2021 года компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1,5 тыс. магазинов у дома, крупного формата и "Магнит Косметик" в более чем 50 регионах России", - говорится в сообщении.

"Магнит" начал тестирование сервисов в онлайн-коммерции во второй половине 2020 года, последние пилоты были запущены в начале декабря. "Динамика пилотных проектов за первые три месяца оказалась намного лучше первоначальных ожиданий и продемонстрировала высокий потенциал рынка. Несмотря на небольшой срок действия пилотных проектов, уже сегодня "Магнит" выполняет около 7 тыс. заказов в день", - отмечается в сообщении.

Расчетная годовая выручка онлайн-сегмента "Магнита" на базе продаж за неделю 7-13 декабря составляет 2,2 млрд рублей. "Экстраполированная годовая выручка (run rate, прогноз выполнения при текущих показателях) онлайн-сегмента "Магнита" составляет 2,2 млрд рублей, исходя из оборота за последнюю неделю (7-13 декабря)", - добавили в компании. Около 50% текущей выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Число заказов активно растет - в среднем на 25% каждую неделю рост к предыдущей неделе. По оценкам компании, большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины "Магнит", - сообщили в компании.

Всего в настоящее время у "Магнита" шесть онлайн-проектов доставки - собственных и партнерских. С конца августа 2020 года компания начала партнерство с Delivery Club, а с конца сентября - с "Яндекс.Едой". В сентябре начал работать онлайн-заказ "Магнит Аптека", в начале ноября - собственное приложение "Магнит Доставка" с экспресс доставкой по Москве, а в конце ноября запущена собственная регулярная доставка из краснодарских магазинов "Магнит Семейный". В начале декабря "Магнит" и Delivery Club запустили доставку заказов из магазинов "Магнит Косметик" в Екатеринбурге и Краснодаре. Пока все проекты в онлайн-коммерции "Магнита" находятся в стадии пилота.

В новость внесена правка (10:50 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде - верно: 1,5 тыс. магазинов.