ЦБ вновь перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы "Мир" - до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в информационном письме регулятора.

Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт.

При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек.

В Банке России уточнили, что повторное решение о переносе сроков связано с пандемией и необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции.

"В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье. Именно поэтому было принято решение о переносе срока. Пенсии по-прежнему будут начисляться на те карты, которые есть у пенсионеров", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Вместе с этим в ЦБ отмечают, что более 96% пенсионеров, получающих пенсии именно на карты, уже переведены на карты "Мир". Тем не менее, остается небольшая доля тех, кто из-за пандемии такую карту еще не получил, и в текущей эпидемиологической ситуации регулятор рекомендует банкам доставлять карты на дом.

"В настоящий момент многие банки доставляют карты "Мир" для своих клиентов на дом. И мы рекомендуем им продолжить эту практику", - добавили в пресс-службе ЦБ.

Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии несколько раз принимал решение о переносе данного срока.

Как ранее отмечала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, наличными и через почту.