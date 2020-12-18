В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Потенциал России по добыче газа составляет порядка 1 трлн куб. м газа в год, сжиженного природного газа (СПГ) - 120-140 млн тонн. Об этом сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме "Газ России 2020".

"Потенциал наращивания добычи газа - около триллиона в России и выше, возможность производить СПГ- 120-140 млн тонн", - считает он.

В 2019 году добыча газа в РФ составила 737,8 млрд куб. м.

По его словам, еще одним перспективным направлением развития экономики России является газохимия. Он напомнил, что недавно у президента России Владимира Путина было совещание по развитию нефтегазохимии, где были отмечены перспективы данного направления.

Спрос на газ в мире

По словам Сорокина, спрос на газ не будет снижаться в ближайшие 25-30 лет, а только расти из-за низкого углеродного следа.

"Благодаря тому, что след CO2 у газа самый маленький, это означает, что в ближайшие 25-30 лет мы не ждем снижения потребления газа. По нашим прогнозам он будет только расти", - сказал он.

Спрос во многом будет удовлетворен за счет СПГ.

"По всем прогнозам рынок СПГ может вырасти на 200 млн тонн в следующие 15-17 лет. Это означает, что рынок газа пока еще не полностью глобален, но он будет к этому стремиться", - заметил Сорокин.

По его словам, на рынке также ожидается обострение конкуренции.