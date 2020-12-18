Банки РФ за 11 месяцев снизили выдачу потребкредитов более чем на четверть

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские банки выдали в январе - ноябре 2020 года 13,07 млн потребительских кредитов, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В ноябре 2020 года выдано 1,26 млн потребительских кредитов, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. В то же время в сравнении с предыдущим месяцем снижение составило только 0,4%.

"Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилась более чем на четверть, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - Банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании".

В пресс-службе также отметили, что в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (рассчитывается бюро) находились на высоком уровне.

Наибольшее количество потребкредитов в ноябре было выдано в Москве (64,2 тыс. кредитов), Московской области (55,5 тыс.), Краснодарском крае (48,1 тыс.)

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах. В наибольшей степени уменьшение количества выданных потребкредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (-28,3%), Свердловская (-26,4%), Ростовская (-26,3%).